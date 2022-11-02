Канберра, , 13:42 — REGNUM Учителя из более чем 60 колледжей в самом населенном штате Австралии Новый Южный Уэльс объявили 24-часовую забастовку, призывая к улучшению условий труда и увеличению зарплат. Педагоги не вышли на работу 2 ноября, передает телеканал Nine News.

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Члены Федерации учителей Нового Южного Уэльса из столичных, сельских и региональных колледжей добиваются заключения нового корпоративного соглашения с правительством Нового Южного Уэльса.﻿

Глава профсоюза Анджело Гавриелатос сказал, что сокращение реальной заработной платы учителей увеличит рабочую нагрузку и ухудшит привлекательность сектора для тех австралийцев, которые захотят связать свою деятельность с образованием.

«За последние 10 лет правительство штата преднамеренно сокращало курсы, что способствовало кризису навыков в Новом Южном Уэльсе», — сказал Гавриелатос в комментарии СМИ.