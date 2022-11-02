Ярославль, , 13:57 — REGNUM В Ярославле вопрос целесообразности реконструкции троллейбусного депо на Ленинградском проспекте будет рассматривать областное правительство. Об этом на заседании комиссии по экономике муниципалитета заявил начальник управления пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Троллейбус в Ярославле

Напомним, власти планировали перевести троллейбусы в трамвайное депо после ликвидации депо на Городском валу. Сроки неоднократно переносились. Теперь электротранспорт и вовсе планируется сдать в концессию, а полномочия перешли на уровень региона.

«Что будет с депо на Ленинградском проспекте, которое мы уже в течение двух лет пытаемся модернизировать под приём троллейбусов? Нам это обещание кормили с момента, как это «Сердце Ярославля» начало «биться» в нашем городе, мы всё по поводу этого депо обещания слушаем, что вот-вот, осталось чуть-чуть. И троллейбусы не будут с Нефтестроя ездить в Брагино обслуживать население, а будут с Брагино обслуживать население. Сейчас что будет дальше происходить?», — поинтересовался депутат.

В ответ Сергей Волканевский в очередной раз решил напомнить, что работы были сорваны подрядчиком и фактически не оплачены. Сейчас транспортное предприятие судится с подрядчиком, чтобы добиться компенсации за срыв сроков по реконструкции.

«По поводу дальнейшего завершения реконструкции данного объекта, учитывая, что полномочия будут перераспределяться в ближайшем времени, данный вопрос будет совместно решаться с правительством области. Именно о целесообразности завершения данного объекта», — заявил чиновник.

Волканевский добавил, что и без депо на Ленинградском проспекте сбоев в работе троллейбусов нет, а эксплуатационные потери минимальны — «порядка 5-6 миллионов в год». Плюс они компенсированы снижением затрат по эксплуатации депо. Однако, депутат попросил чиновника не лукавить.

«Мы знаем что такое Московский проспект, насколько это важная артерия и когда там идут троллейбусы, с табличкой «в парк», увеличенная нагрузка на Московский проспект городу абсолютно не нужна. Поэтому весь город, конечно, ждал этого открытия депо на Ленинградском проспекте. И похоже не дождётся я так понимаю», — подытожил Константин Шлапак.

В завершение обсуждения народный избранник попросил, чтобы в областное правительство были переданы пожелания «и города, и депутатов» о том, чтобы программа по реконструкции всё-таки была выполнена.

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