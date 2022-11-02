Реконструкции депо для троллейбусов в Ярославле не будет?
Ярославль, 2 ноября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Ярославле вопрос целесообразности реконструкции троллейбусного депо на Ленинградском проспекте будет рассматривать областное правительство. Об этом на заседании комиссии по экономике муниципалитета заявил начальник управления пассажирского транспорта Сергей Волканевский.
Напомним, власти планировали перевести троллейбусы в трамвайное депо после ликвидации депо на Городском валу. Сроки неоднократно переносились. Теперь электротранспорт и вовсе планируется сдать в концессию, а полномочия перешли на уровень региона.
В ответ Сергей Волканевский в очередной раз решил напомнить, что работы были сорваны подрядчиком и фактически не оплачены. Сейчас транспортное предприятие судится с подрядчиком, чтобы добиться компенсации за срыв сроков по реконструкции.
Волканевский добавил, что и без депо на Ленинградском проспекте сбоев в работе троллейбусов нет, а эксплуатационные потери минимальны — «порядка 5-6 миллионов в год». Плюс они компенсированы снижением затрат по эксплуатации депо. Однако, депутат попросил чиновника не лукавить.
В завершение обсуждения народный избранник попросил, чтобы в областное правительство были переданы пожелания «и города, и депутатов» о том, чтобы программа по реконструкции всё-таки была выполнена.