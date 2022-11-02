Джакарта, 2 ноября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что 17 глав государств и правительств подтвердили участие в саммите «Большой двадцатки». Об этом глава государства написал в своём аккаунте в Twitter.

U. S. Department of State Саммит G20 в Индонезии

«Лидеры стран G20 примут участие в 17-м саммите G20 на Бали 15–16 ноября. По меньшей мере 17 глав государств выразили готовность принять участие», — написал Джоко Видодо в Twitter.

Президент Индонезии добавил, что остальные главы государств пока не дали подтверждения.

Глава индонезийского государства не назвал, какие именно страны подтвердили участие в саммите на Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо превратил пляж Санур на Бали, в особую экономическую зону.