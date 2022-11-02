Херсон, 2 ноября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Более 33 тысяч патронов изъяли сотрудники полиции Херсонской области в октябре, сообщили 2 ноября в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ГУ МВД по Херсонской области Патроны

Работа по противодействию незаконному обороту боеприпасов и оружия ведётся в регионе на системной основе. Только в октябре полицейские изъяли 15 автоматов, 24 пистолета, один гранатомет, 32 единицы охотничьего травматического оружия. Также обнаружено и изъято 173 снаряда и мины, 86 гранат и 433 взрывателя, 37 выстрелов для гранатометов, 592 охотничьих и травматических патрона, 14,4 тыс. г пороха и более 33 тыс. патронов для нарезного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росгвардия сообщила об изъятии в Херсонской области более чем 1,5 тыс. Крупнокалиберных боеприпасов, в том числе 400 мин.