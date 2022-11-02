Казань, , 14:45 — REGNUM После объявления частичной мобилизации в отделах ЗАГС города Казани зарегистрировали брак 318 призванных на военную службу граждан. Среди оформивших отношения не только казанцы, но и 105 жителей Башкирии, сказал мэр Казани Ильсур Метшин на заседании штаба по поддержке семей мобилизованных.

Регистрация брака Павел Ищенко © ИА REGNUM

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По словам мэра, сотрудники отделов ЗАГС за истекший период установили отцовство в отношении детей 31 мобилизованного, в том числе пяти жителей Башкирии, выдано 71 свидетельство о расторжении брака, в том числе 29 актов — в отношении жителей соседней республики.

«Есть вопросы, о которых в мирное время мобилизованные не думали, но мы организовали эту работу, когда они уже прибыли на сборные пункты», — сказал Метшин.

Напомним, в Казани создан фонд помощи семьям мобилизованных. Перечисленные средства пойдут на адресную помощь нуждающимся.

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