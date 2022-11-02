Анадырь, , 14:41 — REGNUM В Чукотском автономном округе проводятся мероприятия по включению продукции морского зверобойного промысла в перечень видов продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции, утвержденный постановлением правительства РФ. Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотки направил в Минсельхоз России анализ и финансово-экономическое обоснование для принятия решения. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба правительства Чукотки.

Рыбный промысел Иван Шилов © ИА REGNUM

«Морской зверобойный промысел имеет особое значение для Чукотки. Коренные жители береговых сёл зависимы от объёмов обеспечения традиционной национальной пищей, насыщенной особым набором микроэлементов. Ежегодно морзверобои добывают до 2500 тонн морских млекопитающих, что позволяет в полной мере удовлетворять потребности населения. Для обеспечения деятельности общин, ведущих промысел, из окружного бюджета выделяются субсидии на оплату труда, приобретение ГСМ, боеприпасов. Однако требуются дополнительные средства из федерального бюджета на развитие береговой инфраструктуры, повышение жизненного уровня людей, занятых в промысле», — отметил Александр Кудрявцев, первый заместитель департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотки.

Для внесения в перечень были предложены различные виды продукции морского зверобойного промысла, куда входят мясо и субпродукты пищевые, жиры, масла и их фракции из морских млекопитающих, кость поделочная, сырьё эндокринно-ферментное непищевое прочее, а также невыделанные шкуры животных.

Отмечается, что отнесение продукции морского зверобойного промысла к сельскохозяйственной продукции позволит обеспечить развитие производственных мощностей территориально-соседских общин, что положительно скажется на качестве и ассортименте продукции, обновить технический парк, внедрить высокотехнологичное производство по переработке продукции и начать обустройство мест хранения продукции холодильными мощностями.

На сегодняшний день морским зверобойным промыслом в прибрежных сёлах Берингова и Чукотского морей занимаются 9 общин, в которых трудятся 230 охотников.

Кроме того, в 2021 году добыча морских млекопитающих составила 3858 голов ластоногих и китообразных общим весом более 2 тыс. тонн. Продукция была реализована среди коренного населения 15 прибрежных сёл округа. В 2021 году на развитие морского зверобойного промысла было направлено 32 млн рублей из 326,4 млн рублей и регионального бюджета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Чукотке в селе Лорино подходит к завершению создание модульного завода по глубокой переработке продукции морского зверобойного промысла и утилизации отходов переработки. В настоящий момент завершён монтаж здания на подготовленных площадках и идёт внутренняя отделка помещений. Внутри устанавливают современное оборудование, а также проводят электросеть.

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