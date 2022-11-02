Калуга, , 13:41 — REGNUM Восемь граждан Египта и два гражданина Арабской Республики Йемен решением суда выдворены из России после массовой драки на стройплощадке нового кампуса Калужского филиала МГТУ имени Бауман, сообщили 2 ноября корреспонденту ИА REGNUM в управлении Федеральной службы судебных приставов.

Иностранцы-хулиганы Иван Шилов © ИА REGNUM

Полтора месяца назад калужские судебные приставы уже выдворили из России 21 гражданина Египта, ставших участниками этой драки и задержанных полицейскими. Часть из них, помимо прочего, оказались нарушителями миграционного законодательства. Египтяне и йеменцы либо работали без разрешения, либо не соблюдали режим пребывания в стране. Теперь суд вынес решения об административном выдворении оставшихся участников драки. После оформления документов иностранцы-хулиганы были доставлены сотрудниками силового блока УФССП России по Калужской области до пункта пропуска через государственную границу в один из аэропортов Москвы. Оттуда иностранцы улетели к себе на Родину.

Отныне въезд на территорию Российской Федерации для выдворенцев будет закрыт в течение пяти лет.

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