Москва, , 13:36 — REGNUM Своё участие в «зерновой сделке» возобновляет Россия, получившая от Киева письменные гарантии неиспользования зернового коридора для ведения военных действий. Об этом 2 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве Ольга Зенькович © ИА REGNUM

Отмечается, что такое решение стало возможно благодаря участию ООН, а также содействию Турции

«Удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны [Киева] о неиспользовании гуманитарного коридора и… портов [на территории б. УССР], определённых в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ, направленные в Совместный координационный центр 1 ноября 2022 года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Москва считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Турции проинформировали министра обороны России Сергея Шойгу о позиции Киева по зерновой сделке.