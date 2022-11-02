Касимовский район, Рязанская область, 2 ноября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Четыре человека погибли 2 ноября в ДТП в Касимовском районе Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, на автодороге близи села Поляны водитель ВАЗ-2110 выбрал небезопасную скорость движения. Примерно в 10:40 автомобиль съехал в кювет и перевернулся. На месте погибли все, кто находился в салоне — двое мужчин и двое женщин.

Личности погибших устанавливаются, несовершеннолетних среди них нет. Проводится проверка.