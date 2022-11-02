Канберра, 2 ноября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. NAB стал первым из банков Австралии, входящих в «большую четверку», который поднял ставку по своим кредитам вслед за повышением ключевой ставки национальным регулятором. Об этом сообщил телеканал NineNews.

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В правлении Банка подтвердили, что повысят процентные ставки по жилищным кредитам на 0,25% с 11 ноября в соответствии с решением Резервного банка Австралии.

«Для тех, кто считает повышение процентных ставок проблемой, банки играют решающую роль в оказании поддержки гражданам … В NAB у нас есть специальные финансовые консультанты, которые выслушивают индивидуальную ситуацию каждого клиента и могут предложить индивидуальные решения — будь то сокращение платежа, перерыв в оплате или реструктуризация их кредита», — говорится в заявлении исполнительного директора группы NAB по банковскому обслуживанию физических лиц Рэйчел Слейд.

В банке призвали граждан не паниковать насчет своей финансовой неустойчивости и обращаться к сотрудникам для поиска индивидуальным решений.