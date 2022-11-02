Таллин, , 13:33 — REGNUM Запущенный в Эстонии процесс эстонизации русских школ не достигнет заявленной цели интеграции таких учеников в эстонское общество, так как само эстонское общество не заинтересовано в сближении.

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Об этом заслуженный учитель Эстонии Дмитрий Рыбаков заявил гостелевидения страны на русском языке ETV+. По его мнению, проблема заключается не в незнании эстонского языка, а в отсутствии прочных социальных связей между двумя общинами.

«Проблема в другом: у нас отсутствуют прочные социальные связи, у нас отсутствуют возможности, чтобы ребята из эстонских и русских гимназий могли бы делать что-то вместе. У нас большие проблемы на пути к единой школе», — считает учитель.

В качестве примера он привел следующий случай: «Буквально через дорогу от нашей школы находится эстонская гимназия. Я все время прошу ее директора, чтобы у наших ребят была возможность получить у них какую-то практику, какое-то общение с эстонскими сверстниками, но большой заинтересованности со стороны эстонских школ нет».

Как сообщало ИА REGNUM, НКО «Русская школа Эстонии» выступило против планов правительства страны начать принудительную эстонизацию русских школ и детских садов уже с 2024 года.

Объединение подчеркнуло, что такие планы противоречат европейской и международной практике в области прав нацменьшинств. Такая политика также нарушает международные нормы, в том числе ратифицированную Эстонией Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

В НКО подчеркивают, что помимо грубого нарушения прав национальных меньшинств эстонизация приведет к невосполнимому падению общего уровня знаний русских учеников, логопедическим и психологическим проблемам у тысяч школьников.