Москва, 2 ноября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 ноября провел телефонный разговор с лидером Индонезии Джоко Видодо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин говорит по телефону

«Сегодня (2 ноября) состоялся международный телефонный разговор, мы сейчас готовим сообщение. Это был разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо», — сказал Песков журналистам.

По его словам, также 2 ноября во второй половине дня у Путина с докладом будет глава Севастополя Михаил Развожаев.