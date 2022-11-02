Путин провёл телефонный разговор с президентом Индонезии
Москва, 2 ноября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 ноября провел телефонный разговор с лидером Индонезии Джоко Видодо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Kremlin.ru
Владимир Путин говорит по телефону
«Сегодня (2 ноября) состоялся международный телефонный разговор, мы сейчас готовим сообщение. Это был разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо», — сказал Песков журналистам.
По его словам, также 2 ноября во второй половине дня у Путина с докладом будет глава Севастополя Михаил Развожаев.