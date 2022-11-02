Ереван, , 13:31 — REGNUM Армения и Турция смогли преодолеть мешавшие переговорам сложности коммуникационного характера. Об этом 2 ноября на заседании армянского парламента заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне кажется, в прошлом всегда стоял вопрос, встречаться или нет, говорить или нет, что имело большое практическое значение. Сегодня это обстоятельство и осложнение устранено», — сказал Пашинян.

Глава правительства добавил, что данная перемена может показаться незначительной, но он считает её существенной. Ереван продолжит продвигаться по пути реализации мирной повестки.

Как сообщало ИА REGNUM, Армения и Турция имеют общую границу, но дипломатических отношений между странами нет. Передвижение между странами закрыто с 1993 года по инициативе Анкары после победы Армении в Нагорном Карабахе.

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