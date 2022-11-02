Москва, 2 ноября 2022, 13:30 — REGNUM У Москвы нет информации о возможном нападении Ирана на Саудовскую Аравию. Об этом 2 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Честно говоря, мы вообще не располагаем такой информацией, и не знаем, откуда взялись эти домыслы», — сказал Песков.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия поделилась с США разведданными о «неизбежной атаке» из Ирана по целям на своей территории.
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