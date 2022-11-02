Москва, 2 ноября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. У Москвы нет информации о возможном нападении Ирана на Саудовскую Аравию. Об этом 2 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Честно говоря, мы вообще не располагаем такой информацией, и не знаем, откуда взялись эти домыслы», — сказал Песков.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия поделилась с США разведданными о «неизбежной атаке» из Ирана по целям на своей территории.