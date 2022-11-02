Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM Дом купца Ивана Ильина на Васильевском острове в Санкт-Петербурге включили в госреестр в качестве регионального памятника. Об этом 2 ноября сообщили в городском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Дом купца Ивана Ильина Пресс-служба КГИОП

Здание по адресу 11-я линия В. О., д. 20, лит. А признали объектом культурного наследия регионального значения. Дом купца Ильина относится к 1913–1915 годам постройки. Архитектором выступил Николай Фролов, заказ на строительство дома направил купец 2-й гильдии Иван Ильин. По своему стилю здание является ценным образцом неоклассицизма.

Ценность дома выражена также в его композиции. На третьем этаже размещены балкон с глухим орнаментированным ограждением и ниша-экседра с вписанным полуциркульным трёхчастным окном. Помимо этого в дом сохранились исторические интерьеры парадных лестниц.

В доме проживал выдающийся график Мстислав Добужинский. Его посетителями и гостями были художники и ученики.

Отметим, что в настоящий момент дом сохраняет жилую функцию.