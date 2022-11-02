Каракас, 2 ноября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку прибыл в Венесуэлу с официальным визитом, направленным на укрепление двусторонних отношений. Об этом пишет Prensa Latina.

(сс) Vice-Presidência da República Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало

Вице-президент Венесуэлы по вопросам науки, технологий, образования и здравоохранения Габриэла Хименес и заместитель министра по делам Африки министерства иностранных дел страны Юрий Пиментел приветствовали гостя, у которого запланирована встреча с представителями венесуэльских государственных органов.

Ранее посол Венесуэлы в Гвинее-Бисау Эльдан Домингес был принят министром природных ресурсов африканской страны Дионисио Каби с целью укрепления сотрудничества между странами в области энергетики и горнодобывающей промышленности.