Канберра, 2 ноября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. 2 ноября правительство Северной территории Австралии запретило использование мобильных телефонов в школьных классах со следующего года. Об этом сообщил телеканал NineNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Смартфон

Распоряжение местных властей запретит учащимся государственных школ использовать свои телефоны в течение дня, включая перемены и обеденные перерывы, с целью предотвращения отвлечения внимания и социального вреда из-за неправильного использования гаджетов.

Учащиеся смогут пользоваться мобильными телефонами в учебных целях, по медицинским показаниям или в экстренных случаях. Учащимся младшей школы не разрешат приносить устройства в школу или им придется оставлять их в приемной, а учащиеся старших классов должны будут выключать электронные устройства в школьные часы.﻿

В свою очередь министр образования Северной территории Ева Лоулер отметила, что учителя и семьи постоянно говорили ей, что чувствуют себя «бессильными», когда им приходится справляться с воздействием мобильных телефонов на детей и молодежь.