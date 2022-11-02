Тулун, Иркутская область, , 13:28 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области сообщает о ДТП со смертельным исходом в Тулуне с участием двух автомобилей.

ДТП в Тулуне МВД

Накануне днем, 1 ноября, на автодороге Р255 Сибирь на нерегулируемом перекрестке произошло столкновение автомобиля инкассаторской службы и автомобиля «ИЖ», под управлением 74-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного инцидента водитель и пассажирка «Москвича» получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение. Впоследствии 70-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 по 30 октября, на территории региона произошло 40 ДТП, в которых шесть человек погибли, 48 человек получили травмы различной степени тяжести.

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