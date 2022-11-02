Москва, 2 ноября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Совет по цифре при Совфеде подготовит поправку в проект федерального бюджета на 2023–2025 годы по устранению цифрового неравенства в регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Council.gov.ru Ирина Рукавишникова

В ходе заседания сенатор Ирина Рукавишникова обратила внимание на сокращение финансирования программы устранения цифрового неравенства.

«Совместно с Минцифры нам удалось подготовить поправку в размере 8,3 млрд рублей на увеличение финансирования программы — с 6,5 до 15 млрд рублей. Средства позволят подключить в следующем году к интернету 314 населенных пунктов, отобранных по результатам голосования жителей в 2021 году. Кроме того, 1800 населенных пунктов смогут получить базовые станции для оказания радиотелефонной подвижной связи, при чем эти пункты отобраны уже в 2022 году», — сказала сенатор.

По ее словам, поправка прорабатывается с Минфином РФ.

«Просьба поддержать эту инициативу и дать поручение нашему Совету по цифре, комитету по бюджету о подготовке и внесении ко второму чтению», — добавила Рукавишникова.