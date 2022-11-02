Песков ответил на вопрос о строительстве Польшей ограждения на границе с РФ
Москва, 2 ноября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Строительство Польшей заграждения на границе с Россией является делом Варшавы, заявил 2 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Никак, это дело поляков, поляков спрашивать, чтобы они комментировали», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщало ИА REGNUM, минобороны Польши приступило к строительству временного заграждения на границе с Калининградской областью протяженностью 210 км «для укрепления своей безопасности».
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