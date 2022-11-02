* ИГ — запрещённая в России организация

Сидней, Австралия, , 13:46 — REGNUM Спустя чуть более 48 часов после приземления пассажирского самолета на австралийской земле, вдову боевика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мариам Даббуси видели в Макдональдсе в городе Панчбоул. Женщина наслаждалась едой со своими детьми, передает телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Мариам Даббуси приземлилась в Сиднее в утром 29 октября.

31-летняя женщина и трое ее детей были в числе пассажиров, перевезенных правительством Австралии из лагеря беженцев Аль-Родж на севере Сирии, где они были в течение трех лет.

Ранее в правительстве Австралии подтвердили, что власти репатриировали четырех австралийских женщин и их 13 детей и что «обвинения в незаконной деятельности будут расследоваться… и любые выявленные правонарушения могут привести к принятию мер правоохранительными органами».

Редакция Nine News пишет, что «уголовные обвинения маловероятны».

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.