Ульяновск, , 13:26 — REGNUM В Ульяновске автотранспортное пассажирское предприятие планирует взять в лизинг 50 автобусов. Начальная цена контракта превышает 935 млн рублей. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Автобус Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Заказчиком является акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (г. Ульяновск). Речь идёт об оказании услуги финансовой аренды (лизинга) 50 автобусов.

Как следует из технического задания, перевозчику понадобились автобусы категории М-1, рассчитанные не мене чем на 18 пассажиров и изготовленные не ранее 2022 года. Автобусы должны ездить на газомоторном топливе.

Начальная цена договора определена в размере935 141 542 рубля 20 копеек, источник финансирования — субсидии.

Заявки для участия в электронном аукционе завершат принимать 22 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявлял, что планируется приобрести 150 новых автобусов среднего класса для вывода из банкротного состояния акционерного общества «ПАТП-1».

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