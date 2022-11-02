Ульяновск, 2 ноября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Ульяновске автотранспортное пассажирское предприятие планирует взять в лизинг 50 автобусов. Начальная цена контракта превышает 935 млн рублей. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автобус

Заказчиком является акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (г. Ульяновск). Речь идёт об оказании услуги финансовой аренды (лизинга) 50 автобусов.

Как следует из технического задания, перевозчику понадобились автобусы категории М-1, рассчитанные не мене чем на 18 пассажиров и изготовленные не ранее 2022 года. Автобусы должны ездить на газомоторном топливе.

Начальная цена договора определена в размере935 141 542 рубля 20 копеек, источник финансирования — субсидии.

Заявки для участия в электронном аукционе завершат принимать 22 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявлял, что планируется приобрести 150 новых автобусов среднего класса для вывода из банкротного состояния акционерного общества «ПАТП-1».