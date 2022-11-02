Москва, , 13:26 — REGNUM Сегодня, 2 ноября, президент России Владимир Путин проведёт очередное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Совещание Путина с постоянными членами Совбеза РФ Kremlin.ru

По словам Пескова, заседание Совбеза состоится во второй половине дня. Время и тема совещания будут сообщены дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее совещание президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза было проведено 26 октября.

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