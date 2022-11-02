Путин 2 ноября проведет очередное совещание с членами Совбеза
Москва, 2 ноября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Сегодня, 2 ноября, президент России Владимир Путин проведёт очередное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Kremlin.ru
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза РФ
По словам Пескова, заседание Совбеза состоится во второй половине дня. Время и тема совещания будут сообщены дополнительно.
Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее совещание президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза было проведено 26 октября.
Читайте подробнее: Путин проведёт совещание с членами Совбеза РФ