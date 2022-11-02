Самара, , 13:31 — REGNUM Несколько десятков домов остались без газоснабжения в Самарской области после наезда автомобиля на газовую трубу. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Газопровод Yarregion.ru

Сообщается, что 2 ноября в селе Беловка Богатовского района грузовой автомобиль с манипулятором наехал на газовую трубу (арка, труба 76 диаметра) и повредил ее.

Отмечается, что в результате ДТП было приостановлено газоснабжение 46 домов.

«Утечка газа ликвидирована, проводятся работы по восстановлению подачи газа в дома», — сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что прокуратура Богатовского района контролирует ситуацию с устранением аварии на газопроводе.