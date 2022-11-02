Канберра, , 13:29 — REGNUM Австралия подпишет соглашение с Таиландом о противодействии торговле людьми. Это стало достижением министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг, которая в настоящий момент продолжает свое турне по Тихоокеанскому региону, передает телеканал Nine News.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг penrithsustainabilityunit

2 ноября Вонг встретилась с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Оча. Соглашение предусматривает открытие Австралией первого в своем роде учебного центра, который сосредоточится на противодействии торговле людьми.

«В конечном итоге Австралия стремится, и я думаю, что Таиланд тоже стремится к созданию мирного и предсказуемого региона, региона, в котором действуют правила и нормы, где все страны и все народы могут сотрудничать, торговать и процветать», — сказала Вонг по итогам поездки.

Австралия также подписала соглашение с Таиландом о четырехлетнем плане военного и экономического сотрудничества.