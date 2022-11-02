Якутск, , 13:36 — REGNUM Зарыбление всех рек Якутии намерены обеспечить с помощью создания специального завода. Построить его хотят на среднем течении реки Лены, сообщил 2 ноября в своём телеграм-канале председатель правительства республики Андрей Тарасенко.

Мальки sarangib

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«Новый рыбоводный завод обеспечит зарыбление практически всех промысловых рек республики. До конца года завершим разработку проектно-сметной документации, после чего будем подавать проект в федеральную инвестиционную программу», — отметил он.

Создать предприятие собираются в селе Улахан-Ан Хангаласского района. Как ожидается, завод сможет выпускать около 4 млн особей промысловых рыб. Их будут выпускать тогда, когда они разовьются до мальков. Проект готовы поддержать Федеральное агентство по рыболовству и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия упускает возможности по разведению редких видов рыбы, высказывал в апреле мнение политолог Андрей Данилов. Он отмечал, что ежегодно минсельхоз и минэкологии выпускают мальков рыб, в том числе осетровых, лососевых, сиговых, в бассейны рек Якутии, но нужно создавать и фермы.