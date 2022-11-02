Пхеньян, 2 ноября 2022, 13:24 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил 1 ноября поздравительную телеграмму президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну. Соответсвующая информация была опубликована на сайте северокорейского вненеполитического ведомства.
Согласно опубликованным данным, Ким Чен Ын поздравил главу, правительство и народ страны с 68-летием начала Алжирской революции.
«От имени Правительства и народа КНДР горячо поздравляю Вас, правительство и народ АНДР с 68-летием начала Алжирской революции и выражаю уверенность в том, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между двумя нашими странами и впредь будут неизменно укрепляться и развиваться.», — написал северокорейский лидер.