Пхеньян, 2 ноября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 1 ноября поздравительную телеграмму президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну. Соответсвующая информация была опубликована на сайте северокорейского вненеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, Ким Чен Ын поздравил главу, правительство и народ страны с 68-летием начала Алжирской революции.

«От имени Правительства и народа КНДР горячо поздравляю Вас, правительство и народ АНДР с 68-летием начала Алжирской революции и выражаю уверенность в том, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между двумя нашими странами и впредь будут неизменно укрепляться и развиваться.», — написал северокорейский лидер.