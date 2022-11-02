Канберра, , 13:28 — REGNUM Жизнь австралийца из Нового Южного Уэльса изменилась в одно мгновение после того, как он обнаружил, что стал счастливым победителем лотереи и получил 20 миллионов долларов. Об истории стремительного успеха рассказали журналисты телеканала Nine News.

Деньги Цитата из м/ф «Приключения поросенка Фунтика». реж. Анатолий Солин. 1986-1988. СССР

В беседе с журналистами мужчина сказал, что «всегда знал, что он везучий», и теперь официально «имеет доказательства, подтверждающие это».

﻿"Сегодня утром перед тем, как идти на работу, я решил проверить свой лотерейный билет … Моя жена до сих пор не перестает трястись», — признался новый мультимиллионер.

Однако удача не пришла сразу — прежде чем сорвать куш, мужчина играл в лотереи 20 лет.

Несмотря на огромным выигрыш, мужчина сказал, что он собирается продолжать работать, но «приятно знать, что теперь есть заначка».