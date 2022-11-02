Хохол, Воронежская область, , 13:22 — REGNUM Законным признано решение призывной комиссии о мобилизации жителя Воронежской области, принятое без прохождения медицинской комиссии. Об этом сообщила пресс-служба Хохольского районного суда Воронежской области.

Суд ИА REGNUM

С иском в суд ранее обратился гражданин К., который потребовал признать незаконным решения призывной комиссии по мобилизации Хохольского и Нижнедевицкого районов Воронежской области, военного комиссариата Хохольского и Нижнедевицкого районов Воронежской области о призыве на военную службу, а также обязать направить его на медосвидетельствование для определения категории годности к военной службе.

Защита истца настаивала, что К. был мобилизован на военную службу без проведении в отношении него медицинской комиссии.

Однако суд в удовлетворении иска отказал. Судом был принят во внимание тот факт, что проведение военно-врачебной комиссии носит исключительно заявительный характер, однако истец ни при прохождении мобилизационной комиссии, ни уже в учебном центре о проведении медкомиссии не заявлял. Однако, уточнили в суде, К. и сейчас может заявить о проведении врачебно-медицинской комиссии на предмет годности к военной службе по мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября и завершилась в конце октября.