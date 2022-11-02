Кишинёв, 2 ноября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Некоторые западные СМИ, а также правые издания в Молдавии делают «информационные вбросы», чтобы подготовить почву для ужесточения режима против неугодных. Об этом 2 ноября заявил журналистам экс-президент республики Игорь Додон.

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«Уже готовы проекты законов, дающих дополнительные полномочия Службе информации и безопасности по прослушке любого гражданина, без соответствующего решения суда. Такого не было никогда ранее», — заявил Додон.

По его мнению, власти страны готовятся на основании публикаций в СМИ запретить протестные акции, а также «закрыть» неугодных политиков.

Напомним, ранее Генпрокуратура Молдавии начала проверку после публикаций в СМИ, что оппозиционные партии якобы получают финансирование из России. Более 20 активистов партии «Шор», проводящей массовые протесты, включая депутата парламента Марину Таубер, задержаны, находятся в СИЗО или под домашним арестом, по делу о незаконном финансировании партии.