Таллин, , 13:21 — REGNUM В Эстонии увеличилась доля тех, кто не относит себя ни к какой религии. А самой распространенной религией в стране остается православие. Об этом сообщил Департамент статистики страны со ссылкой на итоги последней переписи населения.

Православие _Alicja_

Вопрос о причислении себя к какой-либо религии был задан всем лицам не младше 15 лет, при этом было неважно, является ли человек членом какой-либо церкви или прихода, крещен ли он, посещает ли регулярно церковь или является ли членом какого-либо другого нехристианского общества.

Если доля тех жителей Эстонии, которые относят себя к какой-то религии, равна 29%, то ответ 58% людей был противоположным, а 13% вовсе не пожелали отвечать на этот вопрос.

Таким образом, доля причисляющих себя к какой-либо религии людей по сравнению с предыдущими переписями населения осталась на том же уровне, однако увеличилось относительное число тех, кто не относит себя ни к какой религии: если в 2011 году их было 54%, то в 2021 году — 58%.

Самыми распространенными религиями в Эстонии по-прежнему являются православие и лютеранство, к другим религиям себя относит 5% населения. Доля православных составляет 16% населения, лютеран — 8%. Если доля причисляющих себя к православию людей оставалась неизменной, то аналогичное относительное число, касающееся лютеранства, демонстрирует тенденцию спада. Относящих себя к лютеранству людей на переписи населения 2000 года было 14%, на переписи 2011 года уже 10%, теперь их 8%.

Если принимать во внимание виды религий, то в Эстонии самым распространенным является христианство. На данный момент среди тех, кто относит себя к какой-либо религии, христиан 93%, в 2011 году их было 97%.

Католики составляют 0,8% религиозных жителей страны, мусульмане — 0,5%, доля остальных мировых религий составляет незначительные статистические показатели, свидетельствуют данные переписи.