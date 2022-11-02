Канберра, , 13:26 — REGNUM Резервный банк Австралии, не колеблясь, примет решении о еще большем повышеним процентных ставок по кредитам, если посчитает это необходимым для борьбы с инфляцией, предсказал его управляющий Филип Лоу, о чем сообщил телеканал Nine News.

Брисбен, Австралия Lachlan Fearnley

Нарисовав радужную картину места Австралии в мире по сравнению с большинством других стран, управляющий Резервного банка Филип Лоу сказал, что ключевая ставка, вероятно, продолжит расти, и указал на возможность дальнейшего повышения.

«Базовый сценарий правления по-прежнему заключается в том, что процентные ставки должны быть еще выше, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню», — сказал он Лоу в ходе ужина, организованного Резервным банком Австралии в Хобарте.

Журналисты Nine News отмечают, что свежие комментарии были в целом аналогичны заявления Лоу еще до повышения ключевой ставки на 25 базисных пунктов до 2,85% 1 ноября, что является самым высоким уровнем с апреля 2013 года.