Лондон, 2 ноября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Бывший министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, который руководил ответными мерами Великобритании в первый год пандемии, был отстранен Консервативной партией после того, как записался на австралийское реалити-шоу. Об этом 2 ноября сообщил телеканал NineNews.

Richard Townshend Мэтт Хэнкок

Хэнкок, который больше не находится в правительстве, но остается членом парламента, должен принять участие в конкурсе «Я знаменитость… Вытащите меня отсюда». Задумка шоу состоит в том, что его организаторы отправляют группу известных людей, часто знаменитостей, в австралийские тропические леса, подвергают их испытаниям с участием пауков и змей и позволяют публике участвовать в голосовании.

Главный партийный организатор консерваторов Саймон Харт назвал участие Хэнкока в программе «достаточно серьезным вопросом, чтобы гарантировать немедленное приостановление его членства».

Это означает, что Хэнкок не будет частью фракции консерваторов в парламенте, а будет временно заседать как независимый депутат. Хэнкок ушел с поста министра здравоохранения в июне 2021 года после того, как нарушил правила локдауна из-за коронавируса.