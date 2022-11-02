Джакарта, 2 ноября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил нового президента Бразилии с победой на выборах. Об этом глава государства написал в Twitter.

Джоко Видодо

«Поздравляем избранного президента Лула да Силва. Как братья-демократы и одна из стран с биоразнообразием, давайте укреплять экономические связи и сотрудничество между Индонезией и Бразилией в области устойчивого развития и перехода к энергетике», — написал Джоко Видодо в Twitter.

Президент Бразилии Лула да Силва победил на выборах, опередив действующего президента Жаира Болсонару менее чем на 2%.