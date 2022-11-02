Рязань, 2 ноября 2022, 13:17 — REGNUM Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова отмечает 90-летие со дня основания. Юбилейный концерт прошёл накануне в Рязанской филармонии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе правительства региона.
История коллектива началась осенью 1932 года с выступления на официальном праздничном концерте в Рязани народного хора из села Большие Журавинки Ряжского района. В октябре 1946 года ансамбль получил статус «государственный». За годы работы Рязанский хор неоднократно становился лауреатом и дипломантом всесоюзных, международных и республиканских фестивалей и премий.
На торжественном вечере артистам хора вручили ведомственные и региональные награды.