Рязань, 2 ноября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова отмечает 90-летие со дня основания. Юбилейный концерт прошёл накануне в Рязанской филармонии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе правительства региона.

https://www.ryazangov.ru Рязанский русский народный хор

История коллектива началась осенью 1932 года с выступления на официальном праздничном концерте в Рязани народного хора из села Большие Журавинки Ряжского района. В октябре 1946 года ансамбль получил статус «государственный». За годы работы Рязанский хор неоднократно становился лауреатом и дипломантом всесоюзных, международных и республиканских фестивалей и премий.

«Выдающийся композитор и дирижёр Евгений Попов возглавлял коллектив более 40 лет. Им было собрано более 200 народных песен Рязанского края. Многие из них до сих пор в репертуаре со своим самобытным звучанием, музыкальными традициями региона. Каждая программа хора — это представление, настоящий праздник. Мы гордимся Рязанским хором и будем его поддерживать», сказал на юбилейном концентре губернатор Рязанской области Павел Малков.

На торжественном вечере артистам хора вручили ведомственные и региональные награды.