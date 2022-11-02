Екатеринбург, 2 ноября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. На Урале более чем в три раза участилось число попыток незаконно вывезти деньги за рубеж. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Popadius Таможня

За 9 месяцев 2022 года зафиксировано 268 нарушений при вывозе денег. При этом за аналогичный период прошлого года уральские таможенники пресекли 71 попытку вывоза наличных средств.

Общий объём средств в рублях, которые пытались вывезти с Урала за границу составил 34,6 млн. Кроме того, было зафиксировано две попытки вывоза иностранной валюты на сумму 30 тыс. долларов США. Отмечается, что деньги чаще всего пытались незаконно вывезти в Арабские Эмираты, Турцию и Таджикистан. Рост нарушений представители таможни связывают со снятием ковидных ограничений.