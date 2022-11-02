Москва, , 13:15 — REGNUM Шаг за шагом необходимо закрывать дыру в 130 млрд рублей, которая образовалась в бюджете государственной компании «Автодор». Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе «правительственного часа» в Совфеде.

Марат Хуснуллин Дарья Антнова, ИА REGNUM

«На дорогу М-11 Москва — Санкт-Петербург мы привлекли деньги под 12-14%. Все отчитались, создали дыру в 130 миллиардов, которую мы должны шаг за шагом закрывать. Системное закрытие — это стоимость проезда», — сказал он.

Отвечая на вопрос сенаторов о повышении стоимости проезда по платным трассам, он отметил, что резкого увеличения проезда нет и напомнил, что у автомобилистов есть альтернатива в виде бесплатных трасс.

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