Таллин, 2 ноября, 2022, 13:14 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

Наиболее значимым событием на эстонском рынке труда 2023 года можно считать значительное увеличение предложения рабочей силы за счет появления беженцев с территории б. УССР. Об этом сообщил Департамент статистики со ссылкой на собственные данные.

По состоянию на начало ноября 2022 года Эстония предоставила временную защиту 26 425 трудоспособным военным беженцам. Почти 9 000 из них — каждый третий — уже трудоустроены и около 6 000 ищут работу с помощью Кассы по безработице.

Отмечается, что беженцы нашли работу как в промышленном секторе, так и в сфере услуг. В основном, они заняты на низкооплачиваемых должностях, не требующих квалификации.

Как сообщало ИА REGNUM, официальная безработица в Эстонии в конце октября 2022 года превысила 7,5% и продолжает расти. Этот показатель выше, чем была безработица в разгар эпидемии коронавируса и различных ограничений и запретов.