Екатеринбург, 2 ноября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Заместителем начальника ГУ МВД по Свердловской области назначен полковник Сергей Ремезков. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

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Начальник свердловского ГУ МВД Александр Мешков 2 ноября представил своего заместителя коллективу. Полковник Ремезков будет курировать работу Центра профессиональной подготовки, вопросы кадрового обеспечения и боевой и служебной подготовки.

Ранее Ремезков занимал должность замначальника полиции по охране общественного порядка.