Пекин, , 13:12 — REGNUM «На правильной стороне истории» необходимо стоять Китаю и Пакистану, когда они сталкиваются с высокой степенью неопределенности в мире. Об этом 2 ноября заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встрече с пакистанским премьер-министром Шахбазом Шарифом, который находится с официальным визитом в Пекине.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

Как отметил Си Цзиньпин, слова которого приводит пресс-служба МИД КНР, Пекин намерен твердо поддерживать Пакистан в вопросах защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а также интересов развития и национального достоинства, и в достижении стабильности, единства, развития и процветания.

Также он указал, что КНР высоко оценивает продвижение пакистанскими властями дружественного сотрудничества с Пекином, а также благодарна Пакистану за поддержку Китая в наиболее важных для него вопросах.

«Китай выражает глубокое сочувствие народу Пакистана, пострадавшему от сильнейших наводнений. КНР предоставит дополнительную экстренную помощь, поможет в восстановлении Пакистана после стихийных бедствий, поддержит Пакистан в восстановлении сельскохозяйственного производства, укрепит сотрудничество с Пакистаном в области предотвращения стихийных бедствий и уменьшения их последствий, а также в борьбе с изменением климата», — сказал председатель КНР.

«Сталкиваясь с высокой степенью неопределенности в мире, обе стороны должны стоять на правильной стороне истории, поддерживать сотрудничество на высоком уровне в международных многосторонних механизмах, вести тесное взаимодействие по основным международным и региональным вопросам, защищать подлинный мультилатерализм, отстаивать международную справедливость и беспристрастность, защищать общие интересы развивающихся стран», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел Франции Катрин Колонна провела телефонный разговор со своим китайским коллегой Ван И.