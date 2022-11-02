Ереван, , 13:12 — REGNUM Правительство Армении планирует провести значительные изменения в силовых структурах страны. Об этом на заседании парламента республики заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Никол Пашинян © Photolure

«В 2023 году нас ожидают два важных структурных, институциональных изменения — создание министерства внутренних дел и Службы внешней разведки», — сказал Пашинян.

Он сообщил, что Служба внешней разведки в Армении не будет похожа на ведомства других стран. В ней будет преобладать элемент секретности. Правительство скоро одобрит два соответствующих законопроекта и направит на рассмотрение в парламент.

Напомним, в Армении внешняя разведка действует в составе Службы национальной безопасности. В МВД планируются объединить полицию, МЧС и миграционную службу.