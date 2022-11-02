Нижний Новгород, 2 ноября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Около 18 тысяч жителей Нижегородской области стали донорами крови за десять месяцев 2022 года. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

ГУ МЧС РФ по Саратовской области Доноры сдают кровь

За это время в области совершено почти 50 тысяч донаций цельной крови и её компонентов.

Как отмечают в Нижегородском областном центре крови, в октябре кровь в первый раз сдали 180 нижегородцев, что свидетельствует о стабильном желании жителей региона становиться безвозмездными донорами.

В региональном минздраве акцентируют внимание на том, что Нижегородская область является лидером среди регионов России по количеству проводимых выездных донорских акций.