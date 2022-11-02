Таллин, 2 ноября, 2022, 13:10 — ИА Регнум.

Kārlis Dambrāns Евро

С января 2023 года Департамент социального страхования Эстонии будет ежемесячно применять необлагаемый доход в размере 704 евро ко всем выплачиваемым пенсиям по старости. Об этом сообщил Департамент социального страхования.

Это означает, что если у человека пенсия составляет менее 704 евро брутто, то подоходный налог на нее начисляться не будет. Обращаться или подавать заявление в Департамент социального страхования для этого не нужно, подчеркнули в департаменте, все расчеты будут производиться автоматически самим ведомством без участия пенсионера.

Работающие пенсионеры, которые достигли или достигнут в 2023 году возраста пенсионера по старости, и чья пенсия составляет менее 704 евро, могут применить оставшуюся часть не облагаемого подоходным налогом дохода к своей заработной плате. Для этого нужно подать своему работодателю заявление с указанием оставшейся не облагаемой налогом разницы, которую работодатель будет учитывать при выплате зарплаты.

Возраст выхода в Эстонии на пенсию по старости в 2023 году составит 64 года и 6 месяцев. В 2023 году возраста пенсионера по старости достигнут люди, родившиеся до 1 июля 1959 года.