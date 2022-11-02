Ульяновск, , 13:10 — REGNUM В Ульяновской области 4 ноября будут праздновать не только День народного единства, но и состоится «Ночь искусств». Тематическая программа приурочена к празднику, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Празднование ночью состоится в библиотеках и музеях. В частности, во Дворце книги пройдёт вечер поэзии «С Россией в сердце», где представят антологию современной патриотической поэзии. Также организуют мастер-классы и экскурсию по зданию Дворянского собрания, в котором хранятся редкие дореволюционные издания.

В Молодёжном центре современного искусства состоится экскурс по истории народного костюма, в музее А. А. Пластова откроется выставка работ Елены Холодилиной, а художественный музей передаст различные принадлежности для творчества Детской школе искусств города Лутугино ЛНР.

В Музее изобразительного искусства XX–XXI вв. запланировано проведение лекции и интерактивной программы о русских народных промыслах, в центре-музее И. А. Гончарова пройдёт концерт, в музее народного творчества проведут мастер-класс по технике печатной графики в искусстве. Для посетителей краеведческого музея подготовлена выставка костюмов народов Поволжья и цикл мастер-классов по ткачеству, национальной вышивке, изготовлению глиняных игрушек.

Ленинский мемориал на один день откроет собственную реставрационную мастерскую для посетителей, а главным экспонатом станет отреставрированный автомобиль «Капля». Также гости смогут услышать величественные звуки органа и камерной музыки, посетить экскурсию на иностранном языке в Доме-музее В. И. Ленина.

Напомним, 4 ноября празднуют День народного единства и день Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Праздник установлен в память за избавление России от нашествия польского войска в 1612 году. В ополчение, которое возглавлял князь Димитрий Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы.

Как сообщало ИА REGNUM , 1 ноября в Ульяновске начались праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства. Они стартовали в библиотеках города и продлятся по 3 ноября. В программе мероприятий — исторические часы, тематические экскурсии и викторины.

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